Mark Zuckerberg papà, la prima foto su Instagram: "Benvenuta Aurelia" (Di venerdì 24 marzo 2023) La Famiglia Meta cresce ancora. Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan hanno annunciato la nascita di Aurelia, terzogenita dopo Maxima, 7 anni, e August, 5. La coppia aveva rivelato di essere di nuovo in dolce attesa lo scorso settembre. Naturalmente, la comunicazione non poteva che avvenire sulle piattaforme di proprietà di Zuckerberg: le prime foto della piccola Aurelia sono state condivise dal papà contemporaneamente su Instagram e Facebook. Migliaia i commenti di congratulazioni. Mark Zuckerberg papà per la terza volta "Benvenuta al mondo, Aurelia Chan Zuckerberg! Sei una piccola benedizione", così il magnate dell'informatica ha accolto la ...

