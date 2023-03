Mario Brega, una targa a Roma per celebrare il centenario della sua nascita: Carlo Verdone sarà presente all’evento (Di venerdì 24 marzo 2023) Per celebrare i 100 anni della nascita di Mario Brega, verrà scoperta una targa in omaggio all’attore Romano che ha recitato insieme a Carlo Verdone. La targa verrà affissa al numero 18 di via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi a Roma, proprio davanti al palazzo in cui Mario Brega ha abitato per anni. La ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Peri 100 annidi, verrà scoperta unain omaggio all’attoreno che ha recitato insieme a. Laverrà affissa al numero 18 di via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi a, proprio davanti al palazzo in cuiha abitato per anni. La ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piero_Strada : RT @zeropregi: Roma omaggia Mario Brega con Verdone ma io mi ricordo una lunga intervista a Brega (su TeleRoma56?) in cui lui raccontava di… - Frances75353925 : @Daje77 Se parli di romanità oltre ai due da te elencati metterei Mario brega - carano_antonio : RT @SSLazioOrg: Sabato 25 Marzo alle ore 16.00 ci sarà l'inaugurazione della targa dedicata a Mario Brega in Via Oderisi da Gubbio 18 - PaoloX68 : RT @zeropregi: Roma omaggia Mario Brega con Verdone ma io mi ricordo una lunga intervista a Brega (su TeleRoma56?) in cui lui raccontava di… - davidedesario : Mario Brega, Carlo Verdone a Leggo: «Con lui fu Un Sacco Bello. Lui l'ultimo caratterista del cinema romano» -