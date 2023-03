Maria De Filippi, il bel gesto per un collega mentre dava l’addio a Costanzo (Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante sia tra i personaggi più popolari del mondo dello spettacolo, Maria De Filippi ama raccontare le storie degli altri (e lo fa bene), un po’ meno la sua. Una cosa però la sappiamo bene, Kween Mary ama la sua redazione (che tutto sa), la difende con le unghie e con i denti e non perde mai occasione per ringraziare il suo staff. E a proposito di questo, una fonte anonima ha svelato a Davide Maggio un aneddoto molto tenero sulla conduttrice e una sua collaboratrice. Sembra infatti che la De Filippi abbia aiutato un suo collega a fare la proposta di matrimonio ad una ragazza della redazione di C’è Posta Per Te. La presentatrice ha reso disponibile lo studio di C’è Posta per la sorpresa che il conduttore Federico Ruffo ha fatto alla sua futura sposa. Grazie per averci seguito! Potete rivedere tutte le puntate di ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante sia tra i personaggi più popolari del mondo dello spettacolo,Deama raccontare le storie degli altri (e lo fa bene), un po’ meno la sua. Una cosa però la sappiamo bene, Kween Mary ama la sua redazione (che tutto sa), la difende con le unghie e con i denti e non perde mai occasione per ringraziare il suo staff. E a proposito di questo, una fonte anonima ha svelato a Davide Maggio un aneddoto molto tenero sulla conduttrice e una sua collaboratrice. Sembra infatti che la Deabbia aiutato un suoa fare la proposta di matrimonio ad una ragazza della redazione di C’è Posta Per Te. La presentatrice ha reso disponibile lo studio di C’è Posta per la sorpresa che il conduttore Federico Ruffo ha fatto alla sua futura sposa. Grazie per averci seguito! Potete rivedere tutte le puntate di ...

