Maresca | «Chiedo ai calciatori | perché protestare mentre si guardano le immagini? Basta aspettare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Fabio, arbitro, ha parlato a nome del direttore di gara Daniele Doveri a margine della cerimonia del premio Bearzot Fabio, arbitro, ha parlato a margine della cerimonia del premio Bearzot. Il direttore di gara ha affrontato anche il tema degli arbitraggi in Serie A. VAR – «Ha cambiato la figura dell’arbitro. Siamo nati per difendere fino all’ultima la nostra decisione. Oggi sappiamo che c’è un margine in pochi secondi in cui quella decisione potrebbe essere cambiata ma non credo che questo abbia depotenziato la figura carismatica dell’arbitro che resta sempre centrale. Certo il VAR è un grande aiuto tecnologico.aisile...