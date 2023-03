"Mare nostrum europea non è risolutiva". Tajani boccia Elly Schlein (Di venerdì 24 marzo 2023) Emergenza migranti, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, boccia la proposta di Elly Schlein su una "Mare nostrum" europea. Secondo Tajani, infatti, una missione di ricerca e soccorso dei migranti nelle acque del Mediterraneo non sarebbe una soluzione risolutiva per l'emergenza dei migranti. Un'operazione di salvataggio "Mare nostrum" europea «non mi sembra una proposta risolutiva». Ha dichiarato Tajani commentando la proposta della leader del Pd. «Certo che l'Europa deve intervenire sui flussi migratori. Bisogna salvare le persone in Mare ma anche impedire che partano e dobbiamo avere flussi regolari», ha aggiunto il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Emergenza migranti, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antoniola proposta disu una ". Secondo, infatti, una missione di ricerca e soccorso dei migranti nelle acque del Mediterraneo non sarebbe una soluzioneper l'emergenza dei migranti. Un'operazione di salvataggio "«non mi sembra una proposta». Ha dichiaratocommentando la proposta della leader del Pd. «Certo che l'Europa deve intervenire sui flussi migratori. Bisogna salvare le persone inma anche impedire che partano e dobbiamo avere flussi regolari», ha aggiunto il ...

