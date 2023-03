Mare fuori, le 7 domande in sospeso della terza stagione (Di venerdì 24 marzo 2023) Chi è morto tra Rosa Ricci, don Salvatore e Carmine? Edoardo sceglierà tra Carmela e Teresa? Filippo e Naditza non torneranno più? Abbiamo cercato di rispondere ai punti lasciati in sospeso dalla serie dei record Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) Chi è morto tra Rosa Ricci, don Salvatore e Carmine? Edoardo sceglierà tra Carmela e Teresa? Filippo e Naditza non torneranno più? Abbiamo cercato di rispondere ai punti lasciati indalla serie dei record

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - liafromf1 : RT @dreamingtom_: ancora non ci credo che non rivedremo più Nicolas e Massimiliano insieme nella sigla in mare fuori 4,l’amicizia fra Carmi… - robi__________ : RT @illicitaeffairs: mare fuori stagione 1 - _im_falling : RT @illicitaeffairs: mare fuori stagione 1 - okitasck : come state vivendo questa fine mare fuori era fino a maggio io male sincera -