Marc Marquez è realista: "Vittoria di Honda? Assolutamente no!"

L'orgoglio di un pluricampione del mondo della MotoGP non si esaurisce mai. Soprattutto se le condizioni attuali del team d'appartenenza non permettono all'otto volte iridato di poter competere per la vetta della classifica piloti come vorrebbe. Honda non ha dato risposte positive e Marc Marquez, dal canto suo, sembra essere un po' rassegnato all'inevitabile ruolo di comprimario che dovrà recitare in questo Motomondiale 2023 al cospetto di una Ducati, per ora, irraggiungibile. 

Le dichiarazioni di Marc Marquez prima del weekend di Portimao della MotoGP

Marc Marquez è tornato a casa dopo la terza operazione all'omero destro – Photo credit: motogp.com

"Bagnaia è il favorito per il titolo, noi siamo troppo lontani per pensare a come fermarlo. Prima dobbiamo ...

