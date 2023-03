Maratona Roma, Antonio Rao batte i record mondiali negli over 90 (Di venerdì 24 marzo 2023) record mondiale per un italiano alla Maratona di Roma. Antonio Rao ha infatti percorso i 42 chilometri in meno di 6 ore e 15 minuti, stabilendo un nuovo primato nella sua categoria. Rao nell’ambiente Romano delle maratone è infatti un mito, ben conosciuto perché legato all’Atletica Monte Mario, ma anche in tutta Italia per la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)mondiale per un italiano alladiRao ha infatti percorso i 42 chilometri in meno di 6 ore e 15 minuti, stabilendo un nuovo primato nella sua categoria. Rao nell’ambienteno delle maratone è infatti un mito, ben conosciuto perché legato all’Atletica Monte Mario, ma anche in tutta Italia per la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Uno spettacolo nello spettacolo, per una grande festa dello sport. Le @FrecceTricolori hanno sorvolato la Maratona… - vaticannews_it : #19marzo Gli auguri di #PapaFrancesco per la #festadelpapa : #sanGiuseppe è modello, sostegno e conforto per vivere… - sportface2016 : Running, storia di un eroe: Antonio #Rao a 90 anni stabilisce il record mondiale M90 nella Maratona di #Roma - AnsaRomaLazio : Dopo il tumore porta a termine la Maratona di Roma. Claudia Maggiurana si era operata al seno nel 2021 #ANSA - LadyLisaDCantu1 : RT @ItalianAirForce: ??L'#AeronauticaMilitare alla Maratona di Roma Scopri di più nel servizio del nostro inviato ???? -