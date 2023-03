Manovra stipendi, la chat segreta dei dirigenti della Juve sulla ‘carta Ronaldo’ (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ stata fissata per la giornata di lunedì l’udienza preliminare sull’inchiesta Prima, si tratta dello scandalo delle plusvalenze fittizie e della Manovra stipendi. Nel primo caso sono finite nel mirino alcune trattative di calciomercato concluse tra Juventus e altre squadre (Atalanta, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo), sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Nel secondo caso indagine anche sulla Manovra stipendi. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid. I calciatori avrebbero rinunciato solo ad una mensilità e non a quattro come comunicato ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ stata fissata per la giornata di lunedì l’udienza preliminare sull’inchiesta Prima, si tratta dello scandalo delle plusvalenze fittizie e. Nel primo caso sono finite nel mirino alcune trattative di calciomercato concluse trantus e altre squadre (Atalanta, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo), sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Nel secondo caso indagine anche. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato deglinei primi mesipandemia da Covid. I calciatori avrebbero rinunciato solo ad una mensilità e non a quattro come comunicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, la #Juventus non ha mai pagato a #Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunci… - GoalItalia : 'Manovra stipendi' e mancato rinnovo: #Dybala chiede 54 milioni di euro alla Juventus ?? [?? la Repubblica] - mirkonicolino : Ancora #Grassani, sulla manovra stipendi: '...gli altri club avrebbero pagato 12 mensilità, mentre la Juventus le a… - CalcioWeb : L'ultima pagina sulla manovra stipendi della #Juventus: la nuova chat segreta dei dirigenti sulla 'carta… - Soberxan : @accountparodia Nerozzi ha detto che la chat si chiamasse “seconda manovra stipendi” povera Italia, povero calcio. -