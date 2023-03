“Mangio se mi date i domiciliari” Cospito ora detta le condizioni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 marzo 2023) Alfredole. Sintetizziamo: ricomincio a mangiare se lo Stato mi manda a casa ai, cioè rinuncia al carcere duro confermato da tutte le autorità preposte, oppure se il tribunale di Sorveglianza “”liberasse altri detenuti dal 41 bis” in particolare “persone anziane e malate che vogliono tornare a riabbracciare la propria moglie dopo 30 anni” di duro regime carcerario. Un ricatto, o una trattativa. Vedetela voi. Che però nulla c’azzeccano con lo Stato di diritto.e lo sciopero della fameè in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. È stato trasferito prima al carcere di Opera e poi anche all’ospedale per monitorare le sue. Sulla sua protesta si è discusso a lungo, con il Pd andato in processione in ...