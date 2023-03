Mangiare insetti. Ma è più un problema lessicale (di A. Boralevi) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il governo e il ministro Francesco Lollobrigida hanno dato il via libera alla vendita di prodotti contenenti insetti. Tra 90 giorni i decreti saranno in Gazzetta Ufficiale. La regola è che dovranno avere una etichetta chiara e ben visibile. E dovranno essere esposti su uno scaffale apposito. Un po' come i cibi bio. Pane, biscotti, birra, pasta snack. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Il governo e il ministro Francesco Lollobrigida hanno dato il via libera alla vendita di prodotti contenenti. Tra 90 giorni i decreti saranno in Gazzetta Ufficiale. La regola è che dovranno avere una etichetta chiara e ben visibile. E dovranno essere esposti su uno scaffale apposito. Un po' come i cibi bio. Pane, biscotti, birra, pasta snack. ...

Mangiare insetti aumenta il rischio di allergie - DMEVC Dottore... ma è vero che "Dottoremaèveroche": anche insetti commestibili possibile causa allergie Mangiare insetti aumenta il rischio di allergie "La maggior parte delle allergie alimentari associate al consumo di insetti – si legge – viene ricondotta a due proteine, tropomiosina e arginina ... Farine di insetti nei supermercati, c'è il decreto. Le informazioni saranno sulle etichette Nonostante ciò, alcuni sondaggi mostrano che un italiano su tre non esclude di mangiare insetti come cibo, aprendo così le porte a un mercato enorme. Le aziende produttrici di alimenti a base di ...