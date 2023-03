Mancini, attacco dalla Gazzetta: «Basta riconoscenza o finisce come in Qatar» (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo attacco dalla Gazzetta dello Sport in direzione Roberto Mancini dopo il ko degli azzurri contro l’Inghilterra La Gazzetta dello Sport di quest’oggi lancia l’attacco al ct Roberto Mancini dopo la deludente prestazione dell’Italia contro gli inglesi, sfociata in un ko per 2-1. Il quotidiano assegna un 5,5 in pagella al tecnico, ma a fare scalpore è il giudizio scritto: «Male la prima, al netto di una ripresa arrembante. Stop con la riconoscenza, soprattutto in mezzo, o finisce come in Qatar» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovodello Sport in direzione Robertodopo il ko degli azzurri contro l’Inghilterra Ladello Sport di quest’oggi lancia l’al ct Robertodopo la deludente prestazione dell’Italia contro gli inglesi, sfociata in un ko per 2-1. Il quotidiano assegna un 5,5 in pagella al tecnico, ma a fare scalpore è il giudizio scritto: «Male la prima, al netto di una ripresa arrembante. Stop con la, soprattutto in mezzo, oin» L'articolo proviene da Calcio News 24.

