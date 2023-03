Malta - Italia, due big non partono: ecco di chi si tratta (Di venerdì 24 marzo 2023) NAPOLI - Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con la nazionale Italiana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024 . Lo ha reso noto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 marzo 2023) NAPOLI - Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con la nazionalena aper il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024 . Lo ha reso noto ...

Italia, un'altra perdita: anche Barella non ci sarà contro Malta L'Italia, dopo capitan Bonucci, perde anche Nicolò Barella: il centrocampista non sarà a disposizione contro Malta Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Italia dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che nelle prossime ore lascerà il ritiro azzurro. Il centrocampista ha infatti riportato un problema dopo un ...

Malta - Italia, due big non partono: ecco di chi si tratta NAPOLI - Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con la nazionale italiana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024 . Lo ha reso noto la comunicazione della nazionale dopo la partita con l'Inghilterra. Bonucci già non era pronto a giocare e anche l'...

Torino, tutti i calciatori impegnati in Nazionale: in totale sono 14 Alessandro Buongiorno : Italia - Inghilterra, giovedì 23/03; Malta - Italia, domenica 26/03. Gvidas Gineitis : Serbia - Lituania, venerdì 24/03; Grecia - Lituania, lunedì 27/03. Andreaw Gravillon : ...