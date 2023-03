Malagò | Il Napoli sta facendo cose che vanno oltre i confini economici | Spalletti è un grande allenatore

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato durante la cerimonia per il "Premio Bearzot" assegnato a Lucianodel, di seguito le sue dichiarazioni: "Ilfastraordinarie che. E' riuscita ad ingaggiare calciatori che non erano conosciuti a livello internazionale come Kim e Kvaratskhelia, ma che si sono subito fatti apprezzare.? E' stato votato all'unanimità per il premio Bearzot, è un. Giuntoli è un ottimo direttore sportivo".