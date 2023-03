Maggio: «Napoli stagione incredibile, un riscatto in Serie A» (Di venerdì 24 marzo 2023) Christian Maggio intervistato da Sky Sport ha parlato della stagione del Napoli, primo in classifica in Serie A e prossimo allo scudetto dopo tanti anni. riscatto – L’ex giocatore azzurro Christian Maggio sulla lotta scudetto in Serie A ha parlato così del Napoli: «stagione Napoli? Una sorta di riscatto che mancava da tempo. Fin qui si sono comportati bene, stanno facendo delle cose incredibili a distanza di tanti punti. Un mese fa non parlavano benissimo di questo Napoli, soprattutto quando sono andati via giocatori importanti. Col tempo si sono ricreduti in molto e questo Napoli adesso sta facendo cose incredibili. La Champions League sarà un terno all’otto. Sarà una ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Christianintervistato da Sky Sport ha parlato delladel, primo in classifica inA e prossimo allo scudetto dopo tanti anni.– L’ex giocatore azzurro Christiansulla lotta scudetto inA ha parlato così del: «? Una sorta diche mancava da tempo. Fin qui si sono comportati bene, stanno facendo delle cose incredibili a distanza di tanti punti. Un mese fa non parlavano benissimo di questo, soprattutto quando sono andati via giocatori importanti. Col tempo si sono ricreduti in molto e questoadesso sta facendo cose incredibili. La Champions League sarà un terno all’otto. Sarà una ...

