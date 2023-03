Madri detenute, Cirielli: “Con condanna e detenzione si deve togliere la patria potestà”. Il Pd: “Fdi si accanisce contro i bambini” (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo scontro sul tema delle Madri detenute. Ieri il Pd aveva ritirato la proposta di legge, dopo che in commissione giustizia erano stati approvati alcuni emendamenti del centrodestra che avevano stravolto il testo. Una vicenda che aveva animato un botta e risposta durissimo tra maggioranza e opposizione. Oggi sulla questione interviene Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di Fdi. “Se una madre viene condannata e finisce in carcere le si deve togliere la patria potestà, visto che se si va in carcere vuol dire che si è commesso un reato grave punibile con almeno 5 anni. Diverso invece il disorso per la madre che è in carcere per custodia cautelare. In quel caso va bene la detenzione attenuata che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo ssul tema delle. Ieri il Pd aveva ritirato la proposta di legge, dopo che in commissione giustizia erano stati approvati alcuni emendamenti del centrodestra che avevano stravolto il testo. Una vicenda che aveva animato un botta e risposta durissimo tra maggioranza e opposizione. Oggi sulla questione interviene Edmondo, viceministro degli Esteri ed esponente di Fdi. “Se una madre vieneta e finisce in carcere le sila, visto che se si va in carcere vuol dire che si è commesso un reato grave punibile con almeno 5 anni. Diverso invece il disorso per la madre che è in carcere per custodia cautelare. In quel caso va bene laattenuata che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : La destra ha distrutto la speranza di far uscire i bambini dalle #carceri. La proposta di legge è stata ritirata pe… - lauraboldrini : La destra oscurantista prima si accanisce contro bambine e bambini delle coppie omogenitoriali. Ora, inserendo eme… - ZanAlessandro : Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri… - claudiamedd : RT @raffaellapaita: Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Italia, c… - Mosquitas77 : RT @raffaellapaita: Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Italia, c… -