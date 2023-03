Madonna di Trevignano, uno scultore svela il trucco: “Ecco come fa quella statua a lacrimare” (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è un meccanismo per poter far lacrimare in maniera artificiosa la statua di una Madonna? A quanto pare si. A rivelarlo sono sempre le telecamere di Mattino Cinque News. Il programma di Canale 5, infatti, da alcune settimana sta seguendo con un inviato il caso di Trevignano Romano, il piccolo paese laziale vicino al lago di Bracciano dove, da diversi anni, pare stia lacrimando la statua di una Madonna. Sempre nel corso della trasmissione sono state diverse le rivelazioni sulla lacrimazione e sulle apparizioni alla presunta veggente Gisella Cardia. Tra tutte, il fatto che pare siano diverse le statuine che lacrimano nel paese vicino Roma, tutte acquistate dalla Cardia durante un pellegrinaggio a Medjugorje. Ora, l’attenzione è rivolta alla scoperta di questo meccanismo artificioso per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è un meccanismo per poter farin maniera artificiosa ladi una? A quanto pare si. A rivelarlo sono sempre le telecamere di Mattino Cinque News. Il programma di Canale 5, infatti, da alcune settimana sta seguendo con un inviato il caso diRomano, il piccolo paese laziale vicino al lago di Bracciano dove, da diversi anni, pare stia lacrimando ladi una. Sempre nel corso della trasmissione sono state diverse le rivelazioni sulla lacrimazione e sulle apparizioni alla presunta veggente Gisella Cardia. Tra tutte, il fatto che pare siano diverse le statuine che lacrimano nel paese vicino Roma, tutte acquistate dalla Cardia durante un pellegrinaggio a Medjugorje. Ora, l’attenzione è rivolta alla scoperta di questo meccanismo artificioso per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Madonna di Trevignano, uno scultore svela il trucco: “Ecco come fa quella statua a lacrimare” - EttoreGiuliano : Madonna di Trevignano, la dottoressa: 'Non ci sono dubbi, sono stigmate' - Pomeriggio Cinque | Mediaset Infinity - Filifilippo3333 : RT @olilele1: È attesa l apparizione della madonna a #trevignano ma vi rendete conto ? Come se la #madonna apparisse su appuntamento… #matt… - olilele1 : È attesa l apparizione della madonna a #trevignano ma vi rendete conto ? Come se la #madonna apparisse su appuntamento… #mattino5 #gisella - mattino5 : Madonna di Trevignano, ecco lo spazio dedicato ai massaggi mariani sul sito #Mattino5 -