Madonna di Trevignano, una ex seguace di Gisella Cardia: "Diceva che aveva gli angeli in casa" (Di venerdì 24 marzo 2023) Non solo stigmate sulle mani e segni della corona di spine sulla fronte, Gisella Cardia avrebbe dichiarato 'di avere gli angeli in casa '. Lo fa sapere a ' Mattino Cinque ' una ex seguace della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) Non solo stigmate sulle mani e segni della corona di spine sulla fronte,avrebbe dichiarato 'di avere gliin'. Lo fa sapere a ' Mattino Cinque ' una exdella ...

