Made in Italy alla conquista del Boat Show di Palm Beach: ecco le novità (Di venerdì 24 marzo 2023) Al via a Palm Beach, in Florida, la 41esima edizione dell’International Boat Show, tra i saloni nautici più prestigiosi al mondo. Fino al 26 marzo, saranno in esposizione 800 barche in rappresentanza di 600 marchi: 55 mila i visitatori attesi e 1,05 miliardi di dollari è l’impatto economico previsto dall’evento. Il meglio della nautica italiana al Boat Show di Palm Beach Nel salone a stelle e strisce grande l’occasione per il Made in Italy per mettersi in mostra, con cantieri di medie e grandi dimensioni e prodotti in grado di conquistare spazio anche sul mercato internazionale. Ferretti Group Uno di questi è sicuramente Ferretti Group, forte dell’acquisto da Rosetti Marino di un nuovo sito ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 24 marzo 2023) Al via a, in Florida, la 41esima edizione dell’International, tra i saloni nautici più prestigiosi al mondo. Fino al 26 marzo, saranno in esposizione 800 barche in rappresentanza di 600 marchi: 55 mila i visitatori attesi e 1,05 miliardi di dollari è l’impatto economico previsto dall’evento. Il meglio della nautica italiana aldiNel salone a stelle e strisce grande l’occasione per ilinper mettersi in mostra, con cantieri di medie e grandi dimensioni e prodotti in grado dire spazio anche sul mercato internazionale. Ferretti Group Uno di questi è sicuramente Ferretti Group, forte dell’acquisto da Rosetti Marino di un nuovo sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV8it : Impossibile contenersi quando parte 'Made in Italy' ???? #100x100ItaliaSpecial - nelloscavo : 1) Anni di lavoro per provare che le bombe sui civili nello #Yemen erano 'Made in Italy'. Ora il tribunale dice che… - SusannaCeccardi : L’indagine, realizzata dall’Università di Bergamo, ha messo nero su bianco ciò che diciamo da sempre: gli italiani… - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? -