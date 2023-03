Macron sta violando i diritti umani? “Repressione in Francia”, accusa senza precedenti (Di venerdì 24 marzo 2023) Critiche da più fronti per Emmanuel Macron e la Francia. La Commissaria per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, l'organismo di Strasburgo che vigila sul rispetto dei diritti umani, ha espresso preoccupazione per un «uso eccessivo della forza» da parte delle forze di sicurezza francesi nella Repressione delle manifestazioni contro la riforma delle pensioni. «Ci sono stati incidenti violenti - si legge in una nota di Dunja Mijatovic - fra i quali alcuni contro le forze dell'ordine. Ma gli atti di violenza sporadici di alcuni manifestanti o altri atti discutibili compiuti da altre persone durante le manifestazioni non bastano a giustificare l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti dello Stato e nemmeno a privare i manifestanti pacifici del loro diritto di riunirsi e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Critiche da più fronti per Emmanuele la. La Commissaria per idell'uomo del Consiglio d'Europa, l'organismo di Strasburgo che vigila sul rispetto dei, ha espresso preoccupazione per un «uso eccessivo della forza» da parte delle forze di sicurezza francesi nelladelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni. «Ci sono stati incidenti violenti - si legge in una nota di Dunja Mijatovic - fra i quali alcuni contro le forze dell'ordine. Ma gli atti di violenza sporadici di alcuni manifestanti o altri atti discutibili compiuti da altre persone durante le manifestazioni non bastano a giustificare l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti dello Stato e nemmeno a privare i manifestanti pacifici del loro diritto di riunirsi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @UnioneCivicaVi Ehm... scusi ma che diamine dice? A parte che la Meloni fa merenda con chi vuole e che c'entra con… - marfeluca : ?? IN #FRANCIA STA SUCCEDENDO L'IRA DI DIO, IN #ITALIA STIAMO...VINCENDO LA #GUERRA IN #UCRAINA ?? IL POPOLO CONTRO… - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Chi sta giocando una partita coraggiosa è #Macron, che sta facendo una riforma giusta e sacrosanta… - Sissijj14 : RT @AgainCarlakak: LA RIVOLUZIONE FRANCESE Il popolo francese sta mettendo a ferro e fuoco il Paese, Macron è ormai un dittatorello che vi… - nonmidilungo : RT @FmMosca: Che #Macron abbia un orologio da 80.000 € ci sta, che lo tolga ( mente viene registrato ?? ) per #fottere il popolo e fingere d… -