Mac Allister | il futuro 'non è questione di soldi' | la corte di Guardiola e Klopp | quel richiamo alla Juve

Centrocampisti: Paredes, Rodriguez, Enzo Fernandez, Perrone, Palacios, De Paul, Buonanotte, Thiago Almada, Lo Celso,. Attaccanti: Di Maria, Angel Correa, Buendia, Carboni, Messi, Dybala, ...

Il padre di Mac Allister: “Alexis nel mirino dei top club, sceglieremo il progetto migliore” Alfredo Pedullà

Perciò, a 24 anni, ha una maturità impressionante". Così a gennaio Roberto De Zerbi tesseva le doti di Alexis Mac Allister. Poche parole, d'altronde non servono più presentazioni per il classe '98, ...Alexis Mac Allister's father has confirmed that he is working on finding the 'best project' amid interest in the Brighton playmaker from a number of Premier League clubs. 90min revealed earlier this ...