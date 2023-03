“Ma che ca*** ci fate vedere?”. UeD, Gemma Galgani choc: sensuale in studio poi si spoglia (Di venerdì 24 marzo 2023) Clamorosa esibizione a Uomini e Donne di Gemma Galgani, che ha lasciato senza fiato tantissimi telespettatori e tutti coloro che erano in studio. Le immagini sono state trasmesse dal programma di Canale 5 nella puntata di venerdì 24 marzo, andata in onda su Canale 5. La dama è stata più sensuale che mai e si è improvvisamente spogliata, generando stupore. Anche la stessa Maria De Filippi è sicuramente rimasta sbigottita, ma ancora una volta è stata in grado di far parlare di sé a lungo. Nelle scorse ore vi avevamo invece annunciato un altro episodio ‘choc’ a Uomini e Donne con Gemma Galgani sempre assoluta protagonista. Il cavaliere Silvio ha toccato il lato B della dama trovando il pronto intervento di Maria De Filippi: “Eh, le hai messo una mano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Clamorosa esibizione a Uomini e Donne di, che ha lasciato senza fiato tantissimi telespettatori e tutti coloro che erano in. Le immagini sono state trasmesse dal programma di Canale 5 nella puntata di venerdì 24 marzo, andata in onda su Canale 5. La dama è stata piùche mai e si è improvvisamenteta, generando stupore. Anche la stessa Maria De Filippi è sicuramente rimasta sbigottita, ma ancora una volta è stata in grado di far parlare di sé a lungo. Nelle scorse ore vi avevamo invece annunciato un altro episodio ‘’ a Uomini e Donne consempre assoluta protagonista. Il cavaliere Silvio ha toccato il lato B della dama trovando il pronto intervento di Maria De Filippi: “Eh, le hai messo una mano ...

