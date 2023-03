“Ma basta, sono stanca”. GF Vip 7, Nikita costretta a parlare così: “Sono arrivata al limite” (Di venerdì 24 marzo 2023) GF Vip, momento difficile per Nikita Pelizon. In diverse occasioni l’influencer triestina è stata vittima delle battute e delle prese in giro da parte degli altri vipponi. I suoi modi originali e il suo carattere l’hanno spesso esposta ad atteggiamenti che qualcuno non ha esitato a definire atti di bullismo. Nikita intanto prosegue, pur tra le difficoltà, il suo percorso all’interno della Casa anche se non si è ancora guadagnata l’accesso alla finale di lunedì 3 aprile. Ultimamente, ad esempio, Nikita Pelizon è stata presa di mira da Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha prima sottolineato di non credere al riavvicinamento tra Nikita e Luca: “Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi“. Poi ha preso in giro l’influencer imitandone anche l’accento: “Sempre con questo sguardo. Ti giuro, uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) GF Vip, momento difficile perPelizon. In diverse occasioni l’influencer triestina è stata vittima delle battute e delle prese in giro da parte degli altri vipponi. I suoi modi originali e il suo carattere l’hanno spesso esposta ad atteggiamenti che qualcuno non ha esitato a definire atti di bullismo.intanto prosegue, pur tra le difficoltà, il suo percorso all’interno della Casa anche se non si è ancora guadagnata l’accesso alla finale di lunedì 3 aprile. Ultimamente, ad esempio,Pelizon è stata presa di mira da Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha prima sottolineato di non credere al riavvicinamento trae Luca: “Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi“. Poi ha preso in giro l’influencer imitandone anche l’accento: “Sempre con questo sguardo. Ti giuro, uno ...

