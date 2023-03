Lula proporrà alla Cina l’idea di un “Club per la pace”. Perplessità da Kiev (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente brasiliano Lula prosegue il suo tour di viaggi di stato per portare avanti l’intento dimostrativo, da lui annunciato dopo l’elezione, che possiamo riassumere nella frase “Il Brasile è tornato”. Lula, infatti, pare intenzionato a ricollocare il paese sul piano internazionale dopo la parentesi isolazionista, mista ad inimicizia con le grandi potenze, di Jair ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente brasilianoprosegue il suo tour di viaggi di stato per portare avanti l’intento dimostrativo, da lui annunciato dopo l’elezione, che possiamo riassumere nella frase “Il Brasile è tornato”., infatti, pare intenzionato a ricollocare il paese sul piano internazionale dopo la parentesi isolazionista, mista ad inimicizia con le grandi potenze, di Jair ... TAG24.

