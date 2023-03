Lukaku cambia numero di maglia col Belgio! Eredità importante (Di venerdì 24 marzo 2023) Lukaku questa sera sarà impegnato in Svezia-Belgio, gara d’esordio per le qualificazioni ad Euro 2024. L’attaccante dell’Inter eredita il numero maglia di Eden Hazard e non solo Eredità ? Romelu Lukaku si sveste della maglia numero 9, che andrà da ora in avanti a Leandro Trossard, per vestire la 10 dell’ex stella Eden Hazard. Il giocatore del Real Madrid, infatti, si è ritirato dalla Nazionale belga. Nessun dubbio per il nuovo CT dei Red Devils Domenico Tedesco: la maglia numero 10 l’eredita Big Rom. Questa sera, l’attaccante dell’Inter potrò sfoggiare il nuovo numero davanti a Zlatan Ibrahimovic in Svezia-Belgio. Lukaku sarà anche il vice capitano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023)questa sera sarà impegnato in Svezia-Belgio, gara d’esordio per le qualificazioni ad Euro 2024. L’attaccante dell’Inter eredita ildi Eden Hazard e non solo? Romelusi sveste della9, che andrà da ora in avanti a Leandro Trossard, per vestire la 10 dell’ex stella Eden Hazard. Il giocatore del Real Madrid, infatti, si è ritirato dalla Nazionale belga. Nessun dubbio per il nuovo CT dei Red Devils Domenico Tedesco: la10 l’eredita Big Rom. Questa sera, l’attaccante dell’Inter potrò sfoggiare il nuovodavanti a Zlatan Ibrahimovic in Svezia-Belgio.sarà anche il vice capitano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

