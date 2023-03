Luigi Lo Cascio: biografia, filmografia e riconoscimenti (Di venerdì 24 marzo 2023) Luigi Lo Cascio è nato a Palermo il 20 ottobre del 1967 ed è sposato con Desideria Rayner, montatrice della provincia di Roma, e hanno avuto due figli: Tommaso Isidoro e Arturo Tito. Dopo aver frequentato il liceo classico Garibaldi di Palermo, Lo Cascio inizia a studiare medicina e chirurgia, ma abbandona dopo due anni per dedicarsi alla recitazione. Inizia la sua carriera come attore di cabaret, esibendosi con un gruppo di amici in strada in varie città europee per pagarsi i viaggi per assistere ad eventi di atletica. Luigi Lo Cascio Il suo debutto a teatro avviene con una piccola parte in un adattamento di “Aspettando Godot” di Federico Tiezzi. Nel 1992, si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico con un saggio su Amleto, diretto dal Maestro Orazio Costa. Lo ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 marzo 2023)Loè nato a Palermo il 20 ottobre del 1967 ed è sposato con Desideria Rayner, montatrice della provincia di Roma, e hanno avuto due figli: Tommaso Isidoro e Arturo Tito. Dopo aver frequentato il liceo classico Garibaldi di Palermo, Loinizia a studiare medicina e chirurgia, ma abbandona dopo due anni per dedicarsi alla recitazione. Inizia la sua carriera come attore di cabaret, esibendosi con un gruppo di amici in strada in varie città europee per pagarsi i viaggi per assistere ad eventi di atletica.LoIl suo debutto a teatro avviene con una piccola parte in un adattamento di “Aspettando Godot” di Federico Tiezzi. Nel 1992, si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico con un saggio su Amleto, diretto dal Maestro Orazio Costa. Lo ...

