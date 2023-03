(Di venerdì 24 marzo 2023) Laaccederà alle qualificazioni per Euro 2024 questo sabato nella prima partita del girone contro la Svizzera. La sua apparizione nella competizione non poteva che essere controversa poiché, secondo il canale televisivo pubblico tedesco Ard, la Uefa esaminerà una possibile esclusione della Nazionale bielorussa durante il suo prossimo comitato esecutivo in programma il prossimo 4 aprile. L’Equipe scrive che la Germania aveva già chiesto l’esclusione dellanel settembre 2022. La Russia è già stata esclusa dalleUefa in seguito alla guerra in Ucraina tanto da riflettere se aggregarsi alla federazione asiatica. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha inviato una lettera datata venerdì a 100 membri del Parlamento europeo: «È da tempo intenzione della Uefa discutere la situazione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L’#Uefa valuta di escludere la #Bielorussia da tutte le sue competizioni #Ceferin ha scritto ai membri del Parlame… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - La UEFA valuta l'esclusione della Bielorussia da Euro 2024 - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - La UEFA valuta l'esclusione della Bielorussia da Euro 2024 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - La UEFA valuta l'esclusione della Bielorussia da Euro 2024 - apetrazzuolo : DALLA GERMANIA - La UEFA valuta l'esclusione della Bielorussia da Euro 2024 -

'esonero per Conte è dietro'angolo e, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, le parti potrebbero già negoziare per una ...Hotspur's Italian head coach Antonio Conte reacts during the......after scoring a penalty and his side's third goal during the...'Index F60, per la precisione, ovvero un indice statistico che ...i singoli in base a ciò che gli è stato raccontato dai ...Dopo gli scontri di ieri a Napoli , laora'esclusione per due anni dell' Eintracht Francoforte dalle coppe europee. Lo rivela in anteprima Sportitalia. Il direttore dell'emittente Michele Criscitiello ha spiegato: 'Ci ...