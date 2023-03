Lotto | a Roma maxi vincita da 260mila euro | è la quarta più alta del 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 marzo 2023)– Ilpremiacon lapiùdell’ultimo concorso: come riporta Agipronews, nella Capitale sono stati vinti 260.869,57grazie al Simbo. Si tratta dellapiùdel, la più importante per questa modalità di gioco. Nella Capitale, lo scorso 28 febbraio, erano già stati vinti 265.750con una giocata effettuata su tutte le ruote. Sempre nel Lazio, da segnalare un’altrada 25milaad Anzio, in provincia di. L’ultimo concorso delha distribuito 4,8 milioni diin tutta Italia, per un totale di 255 milioni da inizio anno. Il ...