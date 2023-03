Lotta alla droga, a Monreale mattinata di sensibilizzazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Si è aperta stamane a Monreale, la campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione contro l’uso delle droghe, fenomeno che in questo ultimo periodo sta avendo una impennata in città. L’Amministrazione Arcidiacono su imput dell’Università di Palermo, ha organizzato il convegno dal titolo ”New Drugs And Rape Drugs, una nuova forma di pericolo per gli adolescenti”. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 24 marzo 2023) Si è aperta stamane a, la campagna di, informazione e prevenzione contro l’uso delle droghe, fenomeno che in questo ultimo periodo sta avendo una impennata in città. L’Amministrazione Arcidiacono su imput dell’Università di Palermo, ha organizzato il convegno dal titolo ”New Drugs And Rape Drugs, una nuova forma di pericolo per gli adolescenti”. (live.it)

