“L’orso è un patrimonio naturale” | proteste in tutta Italia contro l’abbattimento di MJ5

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – Dal Trentino si continua a parlare di orso; a volte bene, quando fa comodo, a volte male, quando l’animale “non è più utile” alla vocazione regionale turistica. All’inizio di marzo l’animale soprannominato MJ5 ha ferito un escursionista trentottenne in Val di Rabbi, in provincia di Trento, attirandosi ancora una volta l’ira di cacciatori e politica.Johnny è nato nel 2005 da Maja e Joze, i due orsi sloveni pionieri del progetto Life Ursus sulle Alpi, finanziato dall’Unione Europea e volto a ripopolare il Trentino Alto Adige e le province di Sondrio e Verona, con i grossi animali per regolare la fauna alpina. “Finanziato dall’Unione Europea per dare vita a un nucleo di orsi bruni nell’area del Trentino occidentale e nelle provincie di Bolzano, Sondrio e Verona. Oggi MJ5 ha 18 anni e nell’ultimo periodo ha frequentato soprattutto la zona dolomitica ...