L'orologio di Macron "scompare" in diretta: il "giallo" nell'intervista (Di venerdì 24 marzo 2023) Il video sta facendo il giro dei social network francesi e dei media di mezzo mondo. Si vede Emmanuel Macron durante l'intervista di ieri rilasciata in diretta tv dall'Eliseo. Il presidente francese dopo aver risposto con un certo vigore ad una domanda, ha sbattuto L'orologio da polso sul tavolo producendo un certo rumore. Poco dopo, si vede Macron armeggiare sotto il tavolo e L'orologio scompare. Il video ha ovviamente fatto discutere. Tra le prime a intervenire è stata la deputata de La France Insoumise, Clémence Guetté, secondo cui togliersi L'orologio sarebbe stata una strategia per poter parlare di salari e pensioni senza mostrare in diretta un accessorio troppo costoso. "Al momento di parlare dei salari minimi – ha commentato su Twitter la ...

