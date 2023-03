L’opposizione contro l’abrogazione del reato di tortura. Ilaria Cucchi: “Intervenga Mattarella” (Di venerdì 24 marzo 2023) Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per abrogare il reato di tortura dall’ordinamento italiano scatenando le reazioni delL’opposizione. La firmataria è la deputata Imma Vietri assieme a Amich, Cangiano, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Iaia, La Porta, Longi, Maiorano, Michelotti e Tremaglia. Feroce la protesta dell’intera opposizione con la senatrice Ilaria Cucchi che si appella ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per abrogare ildidall’ordinamento italiano scatenando le reazioni del. La firmataria è la deputata Imma Vietri assieme a Amich, Cangiano, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Iaia, La Porta, Longi, Maiorano, Michelotti e Tremaglia. Feroce la protesta dell’intera opposizione con la senatriceche si appella ... TAG24.

