L' Onu contro Russia e Ucraina | ' Esecuzioni sommarie di prigionieri da parte di entrambe'

L'è a conoscenza di cinque inchieste condotte da Kiev che coinvolgono 22 vittime, ma "non siamo a conoscenza di alcun procedimentogli autori" di questi crimini, ha aggiunto. Per quanto ...Negli ultimi sviluppi sula guerra in Ucraina una pesante denuncia dell'siaMosca cheKiev: "Siamo profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra russi e di persone fuori combattimento" e per quella di "15 prigionieri di ...24 mar 15:18 L'accusa Kiev e Mosca: esecuzioni sommarie di prigionieri L'ha accusato le ... epicentro dei combattimentile forze russe, hanno aggiunto i soccorritori su Telegram. PIU ...

Guerra in Ucraina, l'Onu accusa sia Kiev che Mosca per l ... Open

non siamo a conoscenza di alcun procedimento giudiziario contro gli autori". A dirlo è Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina dell'Onu. "In relazione al ...Krzysztof Janowski, portavoce dell’Ohchr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolinea che nelle aree occupate dell'Ucraina, “abbiamo documentato esecuzioni sommarie e ...