Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Longo: 'Como, via al progetto per la Serie A. Fabregas? È ancora utile': Longo: 'Como, via al progetto per la Serie… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Serie B, Longo: 'Il mio #Como sta crescendo così. E poi la A...' - Gazzetta_it : Serie B, Longo: 'Il mio #Como sta crescendo così. E poi la A...' - psb_original : Como, Longo: 'Abbiamo iniziato un percorso di crescita e dobbiamo continuarlo a farlo' #SerieB - TUTTOB1 : GazzSport: 'Como, Longo: «Frosinone merita di vincere. Da Palermo e Parma in giù, tutte ancora coinvolte nella lott… -

È cambiato il mondo a, come internet da 30 anni l'ha cambiato all'umanità. Ma sul lago non c'è voluto Tim Berners - Lee, inventore del World Wide Web. Semplicemente, è arrivato Moreno. Non ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Morenosta facendo un gran lavoro da quando siede sulla panchina del. Il tecnico ha ereditato una squadra nei bassifondi della classifica ma con costanza l'ha portata al decimo posto, con 39 ......la sosta del campionato di serie B questa volta non arriva nel momento giusto almeno per il... Perché, inutile nasconderlo, la squadra lariana diertta da mr Morenoè una delle più in forma a ...

Longo: "Como, via al progetto per la Serie A. Fabregas È ancora utile" La Gazzetta dello Sport

"Como, Longo: «Da Palermo e Parma in giù tutte sono ancora coinvolte nella zona salvezza»", titola la rosea. L'INTERVISTA - «Continuiamo a guardarci alle spalle o adesso cominciamo a voltarci in ...Disclaimer - Il post dal titolo: «Como, Longo: «Da Palermo e Parma in giù tutte sono ancora coinvolte nella zona salvezza» è apparso 27 secondi fa sul quotidiano online ilovepalermocalcio.com».