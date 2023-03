Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NethipEdien2000 : RT @askanews_ita: Manifestazione a #Londra contro Benjamin #Netanyahu e la sua riforma della giustizia durante l'incontro tra il primo mini… - LuisaRagni : RT @askanews_ita: Manifestazione a #Londra contro Benjamin #Netanyahu e la sua riforma della giustizia durante l'incontro tra il primo mini… - MrEfis79 : RT @askanews_ita: Manifestazione a #Londra contro Benjamin #Netanyahu e la sua riforma della giustizia durante l'incontro tra il primo mini… - Roberta43109859 : RT @askanews_ita: Manifestazione a #Londra contro Benjamin #Netanyahu e la sua riforma della giustizia durante l'incontro tra il primo mini… - ladyrosmarino : RT @askanews_ita: Manifestazione a #Londra contro Benjamin #Netanyahu e la sua riforma della giustizia durante l'incontro tra il primo mini… -

Niente 'photo op' tradizionale dinanzi ai media schierati a Downing Street, oggi, per il premier israeliano Benyamin, ricevuto adal collega britannico Rishi Sunak per una visita marcata - come altre missioni recenti all'estero - dall'eco delle proteste di massa in corso in Israele contro il suo ...È arrivata attraverso una lettera a, inviata mentre il premier si trova aper il terzo viaggio europeo nel giro di tre settimane, lontano dalle proteste che diffuse in tutte le città ...Manifestazione acontro Benjamine la sua riforma della giustizia durante l'incontro tra il primo ministro israeliano e il primo ministro britannico Rishi Sunak. La protesta con bandiere israeliane e ...

Londra, Netanyahu da Sunak fra le proteste - Mondo Agenzia ANSA

Niente 'photo op' tradizionale dinanzi ai media schierati a Downing Street, oggi, per il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ricevuto a Londra dal collega britannico Rishi Sunak per una visita ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...