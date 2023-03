Lombardia: Beduschi, "3,5 mln per 'aziende sentinelle' dell'ambiente" (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia finanzia, con circa 3,5 milioni di euro, 173 progetti per le aziende agricole nell'ambito del programma di sviluppo rurale, destinati a interventi per migliorare la gestione delle acque e alla conservazione della biodiversità. Lo comunica l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, annunciando i finanziamenti previsti dal psr con i bandi 2022, rispettivamente 564.000 euro per 63 domande nell'ambito dell'operazione 4.4.01 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità' e 2,8 milioni di euro per 110 domande sull'operazione 4.4.02 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Regionefinanzia, con circa 3,5 milioni di euro, 173 progetti per leagricole nell'ambito del programma di sviluppo rurale, destinati a interventi per migliorare la gestionee acque e alla conservazionea biodiversità. Lo comunica l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione, Alessandro, annunciando i finanziamenti previsti dal psr con i bandi 2022, rispettivamente 564.000 euro per 63 domande nell'ambito'operazione 4.4.01 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazionea biodiversità' e 2,8 milioni di euro per 110 domande sull'operazione 4.4.02 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore ...

