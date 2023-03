L'omaggio di Sergio Mattarella alle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine (Di venerdì 24 marzo 2023) Era il 24 marzo 1944 quando uomini della Sicherheitsdienst, i servizi segreti affiliati alle SS, uccisero 335 persone alle Fosse Ardeatine, all'epoca cave di pozzolana semi abbandonate sull'Ardeatina, come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei Gap romani nel quale morirono 33 soldati tedeschi. Il feldmaresciallo Kesselring decise di ascoltare il generale von Mackensen: vanno uccisi dieci italiani per ogni caduto tedesco. Settantanove anni dopo, come ogni 24 marzo, il presidente della Repubblica si è recato al mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime dell'eccidio. Con lui ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) Era il 24 marzo 1944 quando uominia Sicherheitsdienst, i servizi segreti affiliatiSS, uccisero 335 persone, all'epoca cave di pozzolana semi abbandonate sull'Ardeatina, come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei Gap romani nel quale morirono 33 soldati tedeschi. Il feldmaresciallo Kesselring decise di ascoltare il generale von Mackensen: vanno uccisi dieci italiani per ogni caduto tedesco. Settantanove anni dopo, come ogni 24 marzo, il presidentea Repubblica si è recato al mausoleoper rendere. Con lui ...

Il presidente Mattarella al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per omaggiare le vittime Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , è stato in mattinata al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per prendere parte alla cerimonia per il 79mo anniversario dell'eccidio per rendere omaggio alle vittime. Con il capo dello ... Fosse Ardeatine: Mattarella a Mausoleo per rendere omaggio Arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha reso omaggio alle vittime nel giorno del 79esimo anniversario dell'eccidio. È così iniziata la cerimonia, alla presenza del Capo ...