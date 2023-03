L’omaggio di Milano a “The Dark Side of the Moon”: la copertina dell’album in piazza Duomo (Di venerdì 24 marzo 2023) In occasione del 50esimo anniversario della pubblicazione di “The Dark Side of the Moon” Warner Music Italia con il patrocinio del Comune di Milano ha proiettato in piazza Duomo la copertina del disco. La copertina con il prisma e l’arcobaleno fu un’idea di Storm Thogerson, fotografo e realizzatore di tante opere per la band. Si rifà a un esperimento di Newton del 1676. TDSOTM è uscito in una nuova edizione celebrativa per il suo 50enario ieri, 23 marzo 2023. Foto copertina da: Semplicemente Milano su Open Leggi anche: Come raggiungere l’immortalità con la musica: il caso “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd Pink Floyd, la lite su Israele e ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) In occasione del 50esimo anniversario della pubblicazione di “Theof the” Warner Music Italia con il patrocinio del Comune diha proiettato inladel disco. Lacon il prisma e l’arcobaleno fu un’idea di Storm Thogerson, fotografo e realizzatore di tante opere per la band. Si rifà a un esperimento di Newton del 1676. TDSOTM è uscito in una nuova edizione celebrativa per il suo 50enario ieri, 23 marzo 2023. Fotoda: Semplicementesu Open Leggi anche: Come raggiungere l’immortalità con la musica: il caso “Theof the” dei Pink Floyd Pink Floyd, la lite su Israele e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : L'iniziativa di Warner Music con il patrocinio del comune - fotodaniflash : RT @tg2rai: A #Milano la manifestazione di #Libera per ricordare le vittime innocenti delle mafie. L'omaggio anche dei presidente delle Cam… - Ro96689588 : RT @tg2rai: A #Milano la manifestazione di #Libera per ricordare le vittime innocenti delle mafie. L'omaggio anche dei presidente delle Cam… - BeaArroyoCom : RT @tg2rai: A #Milano la manifestazione di #Libera per ricordare le vittime innocenti delle mafie. L'omaggio anche dei presidente delle Cam… - tg2rai : A #Milano la manifestazione di #Libera per ricordare le vittime innocenti delle mafie. L'omaggio anche dei presiden… -

La lettera (fotografica) d'amore a Napoli di Brett Lloyd: il ricavato della mostra per i progetti di restauro ...libro avvenuto a Milano è stata la possibilità di lavorare con l'... I 10 mila euro raccolti a Milano grazie alla vendita delle ... il suo libro è un doppio omaggio a Napoli. Il nostro gruppo di lavoro, ... Ernia e il primo concerto al Forum di Milano "da sogno": ecco com'è andato L'intera scaletta è un omaggio alla sua Milano, prima fra tutte 68 , che ripercorre tutte le fermate del mezzo milanese che passava vicino casa del cantante e lo portava in centro. Dopo una prima ... 50 anni dell'album The Dark Side of the Moon, luci e fan in piazza Duomo a Milano ... musica e iniziative per rendere omaggio alla famosa band rock. A ...all'aperto patrocinato dall'assessorato alla Cultura di Milano, ... Fasci di luci si sono alternati richiamando l'iconica copertina ... ...libro avvenuto aè stata la possibilità di lavorare con'... I 10 mila euro raccolti agrazie alla vendita delle ... il suo libro è un doppioa Napoli. Il nostro gruppo di lavoro, ...'intera scaletta è unalla sua, prima fra tutte 68 , che ripercorre tutte le fermate del mezzo milanese che passava vicino casa del cantante e lo portava in centro. Dopo una prima ...... musica e iniziative per renderealla famosa band rock. A ...all'aperto patrocinato dall'assessorato alla Cultura di, ... Fasci di luci si sono alternati richiamando'iconica copertina ... Pink Floyd: il meraviglioso omaggio a Milano Radio Monte Carlo