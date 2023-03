Lollobrigida pubblica la risposta su Cutro senza tagli | “Ecco le prove dell’imboscata” il video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 marzo 2023) “Nel paese delle bugie la verità è una malattia, scriveva Gianni Rodari per insegnare a noi giovani di allora quanto fosse importante cambiare le cose. Ho aspettato per vedere quanti si prestassero a vergognose strumentalizzazioni, frutto di un giornalismo scorretto e fazioso. E tra i colleghi parlamentari, quelli disposti a demonizzare l’avversario facendosi dettare la linea da professionisti della diffamazione via social e tv. Ora, a fianco aldiffuso in televisione e rilanciato su alcuni social, pubblico anche quello integrale”. Lo scrive in un lungo post sui Social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. “Lascio a voi la possibilità di commentare le vergognose ricostruzioni – dice il ministro – secondo le quali non avrei risposto alle domande e sarei scappato via ghignando”. LEGGI ...