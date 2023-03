Lollobrigida: "La cucina italiana? Sorprende non sia patrimonio dell'Unesco" (Di venerdì 24 marzo 2023) “Sorprende tanti delle opportunità perse. Francia, Giappone, Messico, Corea, sono già cucine patrimonio Unesco, Italia no. Il Governo sta recuperando con questa candidatura. La cucina è un patrimonio anche in termini economici, tante capacità e tanto lavoro, che se acquistato all'estero può produrre ricchezza da ridistribuire”, le parole del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa di presentazione della condidatura Unesco della cucina italiana alla Lista Rappresentativa del patrimonio Culturale Immateriale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) “tantie opportunità perse. Francia, Giappone, Messico, Corea, sono già cucine, Italia no. Il Governo sta recuperando con questa candidatura. Laè unanche in termini economici, tante capacità e tanto lavoro, che se acquistato all'estero può produrre ricchezza da ridistribuire”, le parole del Ministro'Agricoltura,a Sovranità Alimentare ee Foreste, Francesco, a marginea conferenza stampa di presentazionea condidaturaalla Lista Rappresentativa delCulturale Immateriale ...

