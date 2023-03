Lo Zelig di Milano a rischio fallimento | «I comici ci aiutino o chiuderemo»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Lo, locale di cabaret storico che si trova in viale Monza a, è achiusura. Il tribunale ha avviato la procedura di liquidazione giudiziale delle società del gruppo SG. Tra cui c’è la ZMC che controlla il locale. Da oggi entrano in scena i curatori fallimentari. Intanto, racconta l’edizione locale di Repubblica, Michele Mozzati con i soci Gino Vignali e Giancarlo Bozzo ha messo in piedi una nuova società, la Le-Zgo Studio, che ha preso in affitto le mura per sei mesi. Il tempo per chiudere la pratica. «Fino al momento stimato della chiusura della liquidazione in cui verrà lanciata un’asta per la cessione di ZMC, saremo noi tre a gestire il locale di viale Monza. In pratica abbiamo comprato (credeteci, a caro prezzo) qualche mese di tempo per capire come si possa intervenire stabilmente per non interrompere una ...

Chissà se, come una volta si ricordava la Milano del Derby, tra un po' ci toccherà ricordare quella dello Zelig. Una Milano per ridere, e soprattutto una Milano che non c'è più. Lo scopriremo solo vivendo, diceva il poeta: entro estate si saprà se il locale di cabaret di viale Monza 140 dovrà chiudere i ...

Quando gli annunciai che a Zelig avrei fatto Omen, commentò ... devono sparire perché non ci sono più i locali per il varietà: l’esempio è Milano, città che amo e odio». Omen non è politicamente ...Zelig rischia la chiusura. Si parla del cabaret milanese e non del programma di Canale 5, ma forse è addirittura peggio perché il primo è il decisivo «laboratorio» del secondo. Per dirla in ...