Lo Utah è il primo stato degli Stati Uniti a limitare l’accesso ai social media da parte degli adolescenti

Utah, primo stato negli USA a limitare l'accesso ai social media Tag24

Lo Utah diventa il primo stato americano a imporre tali misure che, comunque, sono all'esame anche in altri stati.Giovedì pomeriggio il governatore repubblicano dello Utah, Spencer J. Cox, ha firmato un ampio disegno di legge sui social media che per limitare e controllare l'accesso dei giovani ad app come TikTok ...