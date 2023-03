(Di venerdì 24 marzo 2023) LoBtp -ha chiuso la seduta in rialzo di un punto base, a quota 188. In flessione i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, oggetto di acquisti in un contesto di avversione al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : Le mosse di politica monetaria della #Bce sono state così terribili, come denuncia qualcuno in Italia, che lo sprea… - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Le borse europee chiudono in netto calo: ????-2,2% ????-1,7% ????-1,6% ????-1,2% Giornata di forti vendite su #DeutscheBank -8,4%… - cavicchioli : RT @classcnbc: Le borse europee chiudono in netto calo: ????-2,2% ????-1,7% ????-1,6% ????-1,2% Giornata di forti vendite su #DeutscheBank -8,4%… - fisco24_info : Lo spread Btp-Bund chiude a 188, il rendimento scende al 4%: Il differenziale di rendimento si apre di un punto base - classcnbc : Le borse europee chiudono in netto calo: ????-2,2% ????-1,7% ????-1,6% ????-1,2% Giornata di forti vendite su… -

Aumenta di poco lo, che si porta a +182 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 3,90%. Nello scenario borsistico europeo pessima ...Avanza di poco lo, che si porta a +182 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 3,90%. Tra i mercati del Vecchio Continente scende ...Chiusura in rialzo per lotrae Bund in un contesto di generale ribasso per i rendimenti della curva euro favoriti dal flight - to - quality innescato dai timori per una diffusione della crisi bancaria agli istituti ...

BTp: spread con Bund in rialzo a 186 punti, deciso calo rendimento al 4,04% - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Spread a 189 circa ma continua a oscillare da qualche settiamna ... A parer nostro, il peggio per i BTP potrebbe essere alle spalle. Di recente, nonostante “continue frizioni del settore bancario a ...(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Lo spread Btp-Bund ha chiuso la seduta in rialzo di un punto base, a quota 188. In flessione i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, oggetto di acquisti in un ...