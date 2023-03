"Lo sai perché rubo?": la ladra fa impazzire Luxuria in diretta | Video (Di venerdì 24 marzo 2023) A Dritto e Rovescio c'è un'ospite "eccezionale": una borseggiatrice rom. A lei, Mari, si rivolge subito Vladimir Luxuria. L'ex deputata e attivista, nella puntata di giovedì 23 marzo in onda su Rete 4, chiede alla donna se "quello che rubate ve lo intascate voi o, una volta arrivate nella roulotte, c'è qualcuno - padre o marito - che sta in panciolle e si intasca tutto". "Io - dice la donna - non ho marito. Parlo per me, non mi manda nessuno". "Tuo padre?", rincara la dose Luxuria nello studio di Paolo Del Debbio. "Mio padre - risponde Mari - sta in Bosnia per tutta la vita. Non mi manda nessuno a rubare, non voglio essere comandata da nessuno. Io rubo per me e guadagno per me". Ma Luxuria non è convinta, sicura che "non per tutte è così". Ma non finisce qui, perché la borseggiatrice ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) A Dritto e Rovescio c'è un'ospite "eccezionale": una borseggiatrice rom. A lei, Mari, si rivolge subito Vladimir. L'ex deputata e attivista, nella puntata di giovedì 23 marzo in onda su Rete 4, chiede alla donna se "quello che rubate ve lo intascate voi o, una volta arrivate nella roulotte, c'è qualcuno - padre o marito - che sta in panciolle e si intasca tutto". "Io - dice la donna - non ho marito. Parlo per me, non mi manda nessuno". "Tuo padre?", rincara la dosenello studio di Paolo Del Debbio. "Mio padre - risponde Mari - sta in Bosnia per tutta la vita. Non mi manda nessuno a rubare, non voglio essere comandata da nessuno. Ioper me e guadagno per me". Manon è convinta, sicura che "non per tutte è così". Ma non finisce qui,la borseggiatrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... louxsavedme_ : RT @Megheee_: Ma Silviona nazionale dove sta quando parla Sainz? Ti prego ogni volta che fa un intervista catechizzalo come solo tu sai far… - LindazzAA : @vitag1010 @CarloB92 Ma che ne sai di che posto è, è leggendario, i sequestri di locali saranno dovuti ad altro, mi… - MomRossaline : RT @TurconiGianluca: @Figanghi Sai perché quando vediamo una bellissima Donna come sei tu noi con il membro che abbiamo per farlo vedere gr… - marketingpmi : RT @marcopalears: - Sai perché gli elefanti si tingono le unghie di rosso? + Oddio, no. Perché? - Per mimetizzarsi nel campi di fragole + E… - AlessandroTCFI : @marcopalears Come fai a riconoscere che un elefante è entrato nel frigorifero ? Per le impronte lasciate sul forma… -