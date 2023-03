LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 0-0, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: pronti per la palla a due! (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 Squadre in campo e pronte per la palla a due! 18.50 Bologna che per il big match contro il Real dovrà fare a meno della sua icona, Milos Teodosic, così come di Alessandro Pajola, entrambi out per infortunio. 18.45 Di contro il Real Madrid ha ormai staccato il biglietto playoff, ma gli spagnoli non vogliono rallentare la loro corsa e hanno messo nel mirino il primo posto della regular season. 18.40 La Virtus Bologna è obbligata a vincere per restare in corsa ai playoff, con i risultati di ieri che hanno riacceso le speranze degli emiliani e dell’Olimpia Milano. 18.30 Buonasera a tutti e benvenuti per la DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57 Squadre in campo e pronte per la18.50che per il big match contro ildovrà fare a meno della sua icona, Milos Teodosic, così come di Alessandro Pajola, entrambi out per infortunio. 18.45 Di contro ilha ormai staccato il biglietto playoff, ma gli spagnoli non vogliono rallentare la loro corsa e hanno messo nel mirino il primo posto della regular season. 18.40 Laè obbligata a vincere per restare in corsa ai playoff, con i risultati di ieri che hanno riacceso le speranze degli emiliani e dell’Olimpia Milano. 18.30 Buonasera a tutti e benvenuti per ladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : ?? VIRTUS IN CAMPO, C'È IL REAL Importante sfida per la Virtus Bologna (palla a due alle 19:00) per continuare la co… - infoitsport : LIVE | Virtus Bologna, la nuova Arena: investimento di 55 milioni, obiettivo Natale 2024 - infoitsport : LIVE | Virtus Bologna, la nuova Arena da 10000 posti, obiettivo Natale 2024 - PianetaBasketIT : ?? OBIETTIVO NATALE 2024 Presentata la nuova Arena della Virtus Segafredo #Bologna: investimento di 55 milioni di eu… - SportandoIT : LIVE | Presentazione nuovo palasport Virtus Segafredo Bologna -