LIVE – Sinner-Djere | secondo turno Masters 1000 Miami 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il serbo ha esordito nel tabellone sconfiggendo in due set il qualificato australiano Aleksandar Vukic., invece, ha potuto usufruire di un bye al primoin qualità di decima testa di serie. Le quote della partita sono fortemente sbilanciate dalla parte dell’azzurro. Quest’ultimo è reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz. I precedenti, tuttavia, sono 2-1 per, che ha battutodue volte sulla terra rossa. Nell’unico ...

Cinque gli italiani presenti nel tabellone principale, con Jannik, Matteo Berrettini e ... Questa la programmazionedel torneo maschile di Miami su Sky e in streaming su NOW Mercoledì 22 ...Un futuro cheha lasciato intravedere per la prima volta proprio allo US Open 2019 quando ha ... Pronti a vivere insieme a noi tutte le emozioni degli #USOpen! Dal 2023su #......su Sky Sport) e i due tennisti sono stati sorteggiati nella stessa metà del tabellone.incontrerebbe Alcaraz (campione in carica a Miami e tornato n. 1 al mondo dopo il successo a Indian ...

LIVE Sinner - Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: il serbo è avanti nei precedenti, serve cautela OA Sport

Jannik Sinner è pronto al debutto in quel di Miami ... OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale punto a punto.Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Djere, incontro di secondo turno del Master 1000 di Miami 2023. Dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells ...