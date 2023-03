LIVE Sinner-Djere | ATP Miami 2023 in DIRETTA | azzurro in campo nel tardo pomeriggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di secondo turno del Master 1000 di. Dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells per mano di Alcaraz, Janniktorna inper il torneo di, evento in cui nel 2021 raggiunse la prima grande finale della propria carriera. Il tennista altoatesino esordirà quest’oggi contro il serbo Laslo, vittorioso l’altro ieri contro Vukic.ha affrontato fino ad ora unpositivo, subendo in totale 4 sconfitte per mano di Korda, ad Adelaide complice anche il ritiro, Tsitsipas, al ...