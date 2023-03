LIVE Sinner-Djere, 6-4, 6-2, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’italiano regola agilmente l’avversario (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4, 6-2 Game, set and match Sinner: con la risposta vincente di rovescio l’azzurro mette la parola fine al suo match d’esordio contro Laslo Djere. 0-40 Termina lunghissimo il rovescio in uscita dal servizio di Djere. 0-30 Risposta d’impatto fulminea di Sinner, su cui nemmeno prova ad arrivare il serbo. 0-15 Scambio centrale vinto dall’italiano anche grazie ad un errore gratuito di rovescio di Djere, che appare abbastanza scoraggiato. 5-2 Gioco Sinner: con una prima vincente al corpo l’italiano conferma il break ottenuto in precedenza. 40-15 Secondo punto arrivato DIRETTAmente con il servizio per Sinner. 30-15 Lascia andare il braccio ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4, 6-2 Game, set and match: con la risposta vincente di rovescio l’azzurro mette la parola fine al suo match d’esordio contro Laslo. 0-40 Termina lunghissimo il rovescio in uscita dal servizio di. 0-30 Risposta d’impatto fulminea di, su cui nemmeno prova ad arrivare il serbo. 0-15 Scambio centrale vinto dalanche grazie ad un errore gratuito di rovescio di, che appare abbastanza scoraggiato. 5-2 Gioco: con una prima vincente al corpoconferma il break ottenuto in precedenza. 40-15 Secondo punto arrivatomente con il servizio per. 30-15 Lascia andare il braccio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita: Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l'a… - EloniMich : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita | Sky Sport - Ftbnews24 : Miami, Streaming GRATIS Sinner-Djere: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE - SkySport : #Sinner debutta a #Miami: ora LIVE su #SkySport Tennis (canale 205) contro #Djere #SkyTennis #AtpMiami - OA_Sport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tra una mezz’oretta tocca all’azzurro - -