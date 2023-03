LIVE Sinner-Djere | 6-4 | 6-2 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | l’italiano regola agilmente l’avversario

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH IL PROSSIMO AVVERSARIO DI19.51 Termina qui latestuale di, con il successo delper 6-4, 6-4. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti! 19.49 Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il vincente di Struff-Dimitrov, incontro che andrà in scena questa sera sul Campo 1. In questa sezione di tabellone la testa di serie più alta è il russo Rublev, vincente quest’oggi in due set contro J.J.Wolf. 19.47 Nel complessoha dato la sensazione di non voler mai forzare, cercando di rispondere centrale senza prendersi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita: Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l'a… - EloniMich : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita | Sky Sport - Ftbnews24 : Miami, Streaming GRATIS Sinner-Djere: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE - SkySport : #Sinner debutta a #Miami: ora LIVE su #SkySport Tennis (canale 205) contro #Djere #SkyTennis #AtpMiami - OA_Sport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tra una mezz’oretta tocca all’azzurro - -

Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv satellitare. La sfida non inizierà non prima delle 17:20 (ora italiana).- Djere: il pronostico Contro un...Due anni fa, sui campi dell'Hard Rock Stadium, Jannikgiocò la prima (e finora unica) finale a livello Masters 1000 della sua carriera. Un torneo, ... DOVE VEDERE IL MATCH SEGUI LA DIRETTA...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Djere scenderanno in campo oggi (venerdì 24 marzo) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata ...

LIVE Sinner-Djere, 5-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA: recupera subito il break l’azzurro OA Sport

19.51 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Djere, con il successo dell’italiano per 6-4, 6-4. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere ...Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l'altoatesino debutta a Miami contro il serbo Laslo Djere, n. 58 del ranking ATP. Il bilancio è in favore del serbo, ma i successi risalgono al 2020 e 2019. In ...