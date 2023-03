LIVE Sinner-Djere, 6-4, 3-0, ATP Miami 2023 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per l’azzurro (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Gioco Sinner: conferma il break di vantaggio l’azzurro, che ha vinto 6 giochi consecutivamente. 40-30 ACE per Sinner, il terzo punto diretto in questo gioco da destra. 30-30 Dopo il servizio vincente forza ancora con questo fondamentale l’italiano, commettendo un altro doppio fallo. 30-15 Ottima prima al centro per Sinner. La risposta in contenimento di Djere non arriva nemmeno alla rete. 15-15 Risposta fulminea di Djere, che forza, trovando un’ottimo dritto lungolinea. 15-0 Prima vincente ad uscire per il tennista azzurro. 2-0 break Sinner: con il doppio fallo il serbo consegna all’azzurro il quinto gioco consecutivo. 40-Ad Ottimo recupero ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Gioco: conferma ildi vantaggio, che ha vinto 6 giochi consecutivamente. 40-30 ACE per, il terzo punto diretto in questo gioco da destra. 30-30 Dopo il servizio vincente forza ancora con questo fondamentale l’italiano, commettendo un altro doppio fallo. 30-15 Ottima prima al centro per. La risposta in contenimento dinon arriva nemmeno alla rete. 15-15 Risposta fulminea di, che forza, trovando un’ottimo dritto lungolinea. 15-0 Prima vincente ad uscire per il tennista azzurro. 2-0: con il doppio fallo il serbo consegna alil quinto gioco consecutivo. 40-Ad Ottimo recupero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita: Reduce dalla semifinale a Indian Wells, l'a… - EloniMich : Sinner-Djere all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita | Sky Sport - Ftbnews24 : Miami, Streaming GRATIS Sinner-Djere: dove vedere il secondo turno in Diretta LIVE - SkySport : #Sinner debutta a #Miami: ora LIVE su #SkySport Tennis (canale 205) contro #Djere #SkyTennis #AtpMiami - OA_Sport : LIVE Sinner-Djere, ATP Miami 2023 in DIRETTA: tra una mezz’oretta tocca all’azzurro - -